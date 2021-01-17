«С корабля на бал!»: Полина Гагарина в мини-шортах привезла дочку в Россию на частном самолете

Певица успела насладиться отпуском на Мальдивах и загореть. Теперь она вернулась к работе, а ее наследница повидалась с папой.

Полина Гагарина лишь недавно развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Девушка предпочитает не рассказывать о личной жизни. При этом она отметила, что сохранила теплые отношения с экс-супругом. Однако Дмитрий едва не помешал ей вывезти дочку к океану, когда узнал, что артистка едет с другим мужчиной. Но после Нового года артистка все таки оказалась на Мальдивах не только с сыном Андреем от первого брака, но и трехлетней Мией.

Последние несколько недель Полина делилась красочными кадрами с пляжа. Она наряжалась в платья и наслаждалась отдыхом. Накануне певица даже увидела закат вместе с маленькой наследницей. А вот 16 января, когда в Москве настали морозы, она прилетела домой с детьми. В соцсети Гагарина поделилась кадром, сделанным на борту частного самолета. Она показала загорелые и рельефные ноги в мини-шортах.

«Мы дома! Как приятно, когда отдых начинается прямо с самолета, аккуратного, комфортного, надежного! Мы с семьей вернулись в Москву и до последней минуты по дороге домой наслаждались отпуском», — призналась звезда. «А какая нас встретила зима! Долгожданная снежная, морозная, прямо как в детстве!» — добавила она.

Поклонники отметили, что Полина преобразилась за отдых даже стала еще стройнее. «М-да, неплохо. Мне бы такой», «Схуднула изрядно», «Полина, с пляжа так и дошлепола, босиком до самолета», «Да, красиво жить не запретишь», «Ноги, как у Волочковой», «Ножки прелесть», — прокомментировали пост подписчики. По возвращению домой Гагарина сразу отправилась на работу. она запечатлелась с укладкой и макияжем. А ее дочка в это время увиделась с папой. Исхаков успел по ней соскучиться.

«С корабля на бал», — написала артистка.

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