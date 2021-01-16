«Мокренькая Анечка»: обнаженная Семенович прикрылась тонкой простынкой

Певица проводит время в Сочи. Она не постеснялась залезть в чан с водой топлес.

Анна Семенович всегда обладала пышными формами. Раньше она занималась фигурным катанием, но потом стала певицей. Девушка выступала в составе группы «Блестящие», а теперь успешно строит сольную карьеру. Если в юности она была очень стройной, то потом формы артистки стали очень пышные. Ей не раз приходилось отвечать на вопросы касательно роскошного бюста. Она деже публиковала фото мамы, доказывая, что формы достались ей от родительницы.

В жизни Анна около года назад появился мужчина. Она предпочитает скрывать его от общественности. При этом певица теперь мечтает о семье и ребенке. Однако она ведет прежний образ жизни, регулярно путешествуя. Так новогодние каникулы она провела в Сочи. А на днях девушка попарилась в знаменитой бане. После этого Семенович запечатлелась у чана с водо полностью обнаженная. Артистка прикрылась тонкой простынкой. Потом она окунулась в воду топлес.

«Это какой-то волшебный отдых! Я так расслабилась и отдохнула. Я совсем недавно полюбила баню, пока я не сильно парюсь , но результат на лицо. Раньше я выбегала из парилки ровно через три минуты , а сегодня выдержала мощное парение и очень горжусь собой А мне летать, а мне летать, а мне летать охото. Все в баню», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Анна находится в прекрасной форме. «Классно, красотка», «Ах, русская ты баня, малиновый ты жар! Обожаю баню», «Арбузы не уроните, Анечка», «Мокренькая Анечка», «Теперь вы баньку полюбите основательно», «Теперь вы баньку полюбите основательно», «Вы шикарная», «Стройная и шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

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