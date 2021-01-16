Именинник вприсядку: Орбакайте в вязаной тунике повеселилась в Майами с Киркоровым

Кристина Орбакайте уже больше 15 лет счастлива с браке с Михаилом Земцовым. Они вместе воспитывают дочку Клавдию. Благодаря бизнесмену певица теперь живет на две страны. Она регулярно бывает в США, где у нее есть особняк и квартира. Ее восьмилетняя наследница учится в Нью-Йорке. Не удивительно, что артистка после новогодних съемок снова вернулась в Америку. Новогодние каникулы она провела в Майами.

Орбакайте на днях успела развеяться в компании Филиппа Киркорова. Они вместе слетали на Багамы, где кормили свиней, наблюдали за акулами и игуанами. А вот накануне певица вернулась в Майами, где отметила день рождения мужа в кругу родных. Она сняла столик в ресторане, где все смогли поесть омаров и раков. В соцсети Кристина поделилась кадрами с праздника. За длинным столом она предстала в футболке и вязаной тунике. С ней рядом был Киркоров с дочкой Аллой-Викторией.

Артистка запечатлела, как Земцов почти вприсядку подходит к слоту с бокалом, когда все его чествуют. Праздник получился очень шумным и веселым.

«Субботняя вечериночка! Так и живем», — отметил Филипп Бедросович.

Многие поклонники восхитились тем, как Орбакайте выглядит и похвалили сплоченную семью. «Ой, как классненько , у вас там!», «Михаил счастливый», «Приятные вы люди», «Кристина даже не стала разряжаться, такая теплая компания», «Веселая компашка», «Так и надо отмечать семейные события», — прокомментировали пост подписчики.

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