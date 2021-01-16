Цветник: Самойлова с дочками облачилась в одинаковые купальники на мальдивском побережье

Джиган и Оксана Самойлова едва не расстались в 2020 году. Тогда девушка стала мамой в четвертый раз, подарив рэперу долгожданного наследника. Но артист внезапно стал странно себя вести и попал в рэхаб. Потом ему пришлось вымаливать прощение у возлюбленной. Зато теперь в их семье настала семейная идиллия. Они зимой гуляли вместе в центре Москвы, облачаясь в наряды в стиле family look. А новогодние праздники звездная семья отметила в Дубае.

Свой отпуск пара продлила, улетев на Мальдивы. Теперь Самойлова, уже по традиции, делится пляжными фото с островов. На этот раз она облачилась в одинаковые купальники с дочками: Ариелой, Леей и Майей. Они предстали в белых бикини с цветочным принтом. А вот Джиган надел рубашку и шорты в таком же стиле. На руках он нес маленького сына. Жена рэпера меньше чем за год вернулась в форму.

Оксана похвасталась пышной грудью и плоским животом. Она позировала под руку с возлюбленным. А вот ее наследницы бежали по побережью.

«Место вечного лета, самых ярких красок, жаркого солнца и максимального спокойствия», — написала модель.

Поклонники восхитились красочными снимками. «Какие красивые дети у вас получаются!», «Какие у вас замечательные девчонки», «Прекрасная семья», «Майя уже такая большая! Кажется, будто уже догнала Лею», «Какое крутое, сочное фото», «Очень классно смотритесь», «Сочная мамочка и цветочки», — прокомментировали пост подписчики.

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