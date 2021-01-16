«Ох и бесконечные ноги»: внучка Ротару в мятном мини-бикини засветила точеную фигуру в Мексике

София Ротару знаменита не только своими песнями, но и эффектной внешностью. Даже в 73 года артистка может похвастаться моложавым видом. Фанаты не скрывают, что их поражает, как ей удается выглядеть молодо в столь зрелом возрасте. Примечательно, что красоту звезды унаследовала ее внучка София Евдокименко. Она уже давно строит карьеру модели и живет в Нью-Йорке. В минувшем году девушка провела время летом в Киеве с родными, а потом вернулась в США, где сняла новую квартиру.

Но в январе 19-летняя внучка Ротару устроила себе отпуск. Она приехала в Мексику, где насладилась красотами Тулума — доколумбовый город цивилизации майя. Девушка предстала на новом фото в мятном мини-бикини. Блестящий верх от купальнике не только подчеркнул ее пышную грудь, но и сочетался с шортами по цвету. Поверх София накинула белую рубашку, которую не стала застегивать. Наряд позволил ей похвастаться точеной фигурой.

«Вернулась к более теплой погоде», — написала она.

Поклонники отметили, что девушка не зря нравится модельерам. Ее внешние данные покорили публику. «Какая же ты красивая, фигура просто огонь, очень сильно любим», «Очень нравится такое место! Природа», «Вау», «Ох и бесконечные ноги», «Какой ангел!», «Хороша то как», «Круто», — прокомментировали пост подписчики. К слову, не так давно у Софии появился возлюбленный. Однако ее бабушка считает, что внучке рано выходить замуж.

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