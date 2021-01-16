Лиза и Гарри Галкины запечатлелись с родственниками на ступеньках отцовского замка в деревне Грязь

Дети знаменитостей растут не по дням, а по часам.

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Лизы Галкиной в Instagram появился красивый снимок. На кадре девочка запечатлена со своим родным и любимым братиком Гарри.

Пользователи стали гадать, кто люди, которые так нежно обнимают детей Аллы Пугачевой. Как сделали вывод фанаты, это брат телеведущего Максима Галкина со своей женой. Судя по всему, родные Галкина пожаловали в гости в ее знаменитый замок в деревне Грязь.

«Какие они все-таки милашечки», «Очень красивое и такое душевное фото получилось», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины прошлой осенью пошли в первый класс. Они учатся в первой Московской гимназии. Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть фотографии со своими наследниками.

Отметим, что Гарри и Лиза увлекаются плаванием. Они великолепно для своих лет знают французский язык. У них огромная армия поклонников в социальных сетях и есть сразу несколько фан-страничек.

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