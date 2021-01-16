«Набор странных фотографий»: Гарик Харламов поделился забавными кадрами

Бывший муж актрисы Кристины Асмус разместил на личной странице фото своих самых смешных и необычных образов. За свою карьеру артиста Гарик Харламов не только рассказывал шутки, но и пародировал известных личностей. Благодаря гриму и внутренней харизме, как отмечают многие фанаты резидента и ведущего шоу Comedy Club, Харламову удавалось стать практически настоящей копией некоторых знаменитостей.

Так, поклонники друга Павла Воли не узнали кумира в образе Филиппа Киркорова. Поклонники решили, что Харламов с имиджем короля российской эстрады очень похож на Филиппа Бедросовича:

«Харламов на Киркорова похож больше, чем сам Киркоров», «Ну вот, сразу видно, кто есть кто… Киркоров стоит статный, в белом шикарном костюме, одним словом — король. И ты, Гарик, рядом в красных портках и черной тулупоньке, недовольный жизнью».

Также Гарик играл и северокорейского лидера Ким Чем Ына, а также был в образах Иосифа Сталина и хоккеиста-однофамильца Валерия Харламова.

«Набор странных фотографий с телефона 2. (Листайте)», — предложил свои поклонникам артист.

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