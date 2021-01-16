Навка поделилась кадром из детства с ледовой арены Днепропетровска в «платье Снегурочки»

Как отметила олимпийская чемпионка, это счастье, что родители в свое время отвели ее в секцию фигурного катания.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram поделилась кадром из далекого детства. На снимке будущая звездочка запечатлена на льду в совсем юном возрасте. Ей примерно пять-семь лет. Судя по всему, она выступает на одних из первых в своей жизни соревнованиях. На будущей олимпийской чемпионке красивое «платье Снегурочки». Кадр сделан в ее родном Днепропетровске, где она делала первые шаги к большим мировым победам.

«Оказывается вчера был день фигурного катания. Поздравляю всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому невероятно красивому виду спорта! Какое же счастье, что мои родители услышали меня в мои пять лет и поставили на коньки. Так что дорогие взрослые, прислушивайтесь к своим детям, чтобы не пропустить их выбор, который, возможно, станет делом всей жизни, как это случилось со мной».

Татьяна Навка

«С праздником! Платье – огонь», «Это и мой родной город. Как же там все-таки красиво», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Навка победила на зимних олимпийских играх в итальянском Турине в паре с Романом Костомаровым в 2006 году. Она выступала в свое время в танцах на льду.

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