Ножки в каменьях: Лобода в черном платье с рюшами и на шпильках вышла в свет на отдыхе

Светлана Лобода всегда обладала эффектной внешностью. В свое время она выступала на «Евровидении» в смелом наряде. Поклонники отмечают, что с тех пор девушка только похорошела. Она теперь растит дочек: Евангелину и Тильду. Артистка старается большую часть времени посвящать родным. Ей удалось в 2020 году целых пять месяцев провести с наследницами в Греции. Однако в январе она устроила себе еще один отпуск.

Недавно Лобода провела каникулы в Дубае. Там она загорала вместе со своей мамой, которая может похвастаться не менее красивой фигурой, чем у дочки. А на днях певица прилетала на Мальдивы. Там отдыхают ее друзья, поэтому теперь артистка еще чаще веселиться.

Накануне Светлана поделилась кадром из фешенебельного ресторана. Она любит наряжаться, поэтому для выхода в свет выбрала черное мини-платье с рюшами в испанском стиле, которое дополнила босоножками на шпильке с каменьями и сверкающем клатчем. Девушка показала свои стройные ноги.

«Лучше пятницы — только суббота. Хорошего вечера, мои хорошие», — написала звезда.

Поклонники в очередной раз поразились тому, как выглядит 38-летняя мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «И платье ничего и сама ничего», «Красивые босоножки», «Оъ, эти шикарные ноги», «Люблю ваш стиль», «Какая, же вы все-таки эффектная женщина», «Хх эти ноги…. роскошная», «Прелесть — эти ножки», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Мальдивы стали одним из самых популярных курортов этой зимой. Там уже побывали: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Настя Каменских, Милана Тюльпанова и другие звезды.

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