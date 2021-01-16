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«Дива на Мальдивах»: Мария Горбань в легком желтом платьице показала свою невероятную грудь

Звезда сериала «Кухня» - обладательница шикарных форм и выдающегося бюста.

«Дива на Мальдивах»: Мария Горбань в легком желтом платьице показала свою невероятную грудь
Мария Горбань. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Горбань в Instagram в очередной раз раззадорила своих многочисленных поклонников. Она опубликовала кадр, на котором запечатлена на Мальдивах. Звезда сериала «Кухня» на снимке нежится на горячем песочке. На ней можно увидеть легкое желтое платьице, которое, конечно, не может скрыть ее великолепную грудь.

Мария Горбань
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

«Дива на Мальдивах», «Никак не могу на украшениях сфокусироваться», «Ох, как же хороша наша Маша», «Маша, мы просто в тебя влюблены», «Мария, вы просто само совершенство. Выглядите, конечно, потрясающе. Глаз невозможно оторвать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань за последний год уже несколько раз посещала Мальдивы. Недавно она оправилась туда со своей дочкой Стефанией. Девочке в прошлом году исполнилось шесть лет.

Напомним, что актриса, которую еще в шутку называют «экранной женой Дмитрия Нагиева», уже несколько лет замужем за оператором Кириллом Зоткиным. В предыдущий раз он вместе с ней отдыхал на «райском острове».

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Дмитрий НагиевКирилл ЗоткинМальдивыМария ГорбаньМария Горбань последние новости