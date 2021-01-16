«Как похудела!»: Дубцова в розовом бикини продемонстрировала пышный бюст и осиную талию

Ирина Дубцова еще со времен «Фабрики звезд» знаменита не только вокальными данными, но и эффектной внешностью. Певица с тех пор успела стать мамой сына Артема и развестись с мужем Романом Черницыным. Теперь она не только поет, но и пишет песни для знаменитостей. Она признавалась, что за ее хитами многие готовы стоять в очереди. А вот личную жизнь артистка пока не наладила, так как ищем состоятельно и достойного мужчину.

Уже по-традиции в январе Ирина отправилась в отпуск. Она несколько недель нежилась на Мальдивах. На днях певица собиралась домой, но в итоге продлила свой отпуск. В соцсети она поделилась новым фото с пляжа. На этот раз артистка позировала в розовом мини-бикини и пляжном халате в двойной расцветке. Дубцова дополнила образ солнцезащитными очками и чалмой. Она засветила глубокое декольте и осиную талию.

«Вчера мы приняли волевое решение и… не полетели в Москву», — заявила звезда.

Поклонники поразились тому, как преобразилась Ирина. Ранее она призналась, что похудела, когда встретила Полину Гагарину на концерте. «Ирочка ты своеобразная, необычная», «Тока облизнуться, и пожелать вам, Ирочка, шикарного загара!», «Какое прекрасное фото, даже на душе стало тепло и уютно», «Ты прелесть!», «Красотка», «Как похудела!», «Ох, фито-няшка с формами», — прокомментировали пост подписчики.

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