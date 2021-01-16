«Я приятно уставшая»: Екатерина Ковальчук в белом купальнике похвасталась роскошной фигурой у океана

Актриса Екатерина Ковальчук в Instagram поделилась серией фотографий со своего отдыха на берегу Атлантического океана. Звезда сериала «Гусар» позанималась на другом континенте серфингом. На кадрах запечатлена великолепная фигура актрисы, которая в белоснежном купальнике. На заднем плане можно увидеть, как волны накрывают актрису почти с головой.

«Я не грустная, неа, я очень приятно уставшая после серфинга и обнимашек с волнами. Скоро расскажу больше».

Екатерина Ковальчук

«Милота. Какая вы все-таки красивая», «Катюша, что бы ты не делала у тебя все прекрасно получается», «Очень милая девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Ковальчук в сериале «Гусар» сыграла главные роли вместе с юмористом Гариком Харламовым. Позже звезд стали подозревать в бурном романе. Впрочем, эта информация, как потом выяснилось, была неправдой.

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