По-зимнему изысканно: Рудковская похвасталась сервировкой завтрака в ультрамариновой гамме

Яна Рудковская любит изысканность и роскошную жизнь. Она не скрывает, что регулярно пополняет гардероб люксовыми обновками. Девушка считает, что это лучший вклад средств. Также жена Евгения Плющенко любит предметы искусства. У нее есть мебель, которой больше 300 лет. А недавно блондинка пообщалась с поклонниками и рассказала не только о том, как живет с сыновьями от первого брака, но и раскрыла некоторые секреты своего дома.

По словам Яны, коллекция посуду у нее хранится в специальных комодах. Преданные фанаты звезды знают, что она любит красиво украшать дом, включая стол. Продюсер даже стала вести рубрику «Мои завтраки», где показывает, с чего начинается ее утра. 16 января Рудковская запечатлела сервировку стола в ультрамариновом цвете. Она выбрала тарелки, бокалы и вазы в этом оттенке. К слову, на этот раз на столе разместилось три вазы с елочными ветками, шишками и золотыми игрушками.

А вот полакомилась Яна бутербродами с паштетом, салатом и ягодами. К чаю у нее была подана шарлотка.

«Доброе утро, рубрика „Мои завтраки“ не заставит себя долго ждать», — отметила она.

Поклонники в очередной раз восхитились вкусом звезды. Многие отметили, что у нее получился зимний вариант завтрака. «Я даже не сомневалась, что все отлично. У Яны все на высшем уровне», «Стильно, красиво и уютно..», «Все очень изысканно со вкусом все выдержано в стиле», «Приятно смотреть», «Не знаю, как у остальных, а у меня завтрак не ассоциируется с салатом», — прокомментировали пост подписчики.

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