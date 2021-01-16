«Вечная память»: фанаты Пугачевой нашли фото Примадонны с мужем и ее ровесником Грачевским

Алла Борисовна была в прекрасных отношениях с руководителем киножурнала «Ералаш».

Поклонники певицы Аллы Пугачевой на ее фанатской страничке в Instagram опубликовали редкий кадр. На снимке Примадонна отечественной эстрады запечатлена со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным и руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Как известно, певица и режиссер были в прекрасных отношениях. Они одногодки. Родились в 1949 году.

На снимке Борис Грачевский улыбается в обществе Примадонны. «Борис Грачевский. Вечная память», — подписали кадр фанаты Примадонны.

«Очень печально, что он ушел. Светлый был человек. Царствие ему небесное», «Не верится, что Бориса больше нет с нами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Грачевский в конце 2020 года заразился коронавирусом. Он какое-то время лечился в домашних условиях, но затем все-таки был госпитализирован. К сожалению, его не удалось спасти, несмотря на все усилия медиков, которые делали все возможное.

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