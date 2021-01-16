«Невероятный отпуск»: Наталья Рудова вернулась из Дубая

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» недавно прилетела в Россию. Наталья Рудова облачилась в белоснежный монохромный костюм и сделала памятный снимок на трапе самолета. Фото отъезда Рудова разместила на своей странице в сети.

Напомним, что новогодние праздники артистка провела вместе с подругой в Дубае. Рудова с бывшей девушкой шоумена Тимати познакомились во время съемок клипа «Ключи от рая» в 2016 году. С тех пор Наталья Рудова и Анастасия Решетова дружат, не расставаясь. Вот и отпуск девушки организовали на двоих, а если быть точнее — на троих. Компанию знаменитостям составил годовалый джентльмен — сын Решетовой и Тимати. К слову, Ратмир Юнусов сопровождает маму и ее подруг практически на всех мероприятиях.

«Это был просто невероятный отпуск, наполненный потрясающими эмоциями! И впервые за несколько лет так долго по времени и в то же время так мало… Теперь только вперед! Жизнь удивительная штука! Спасибо за все», — написала артистка в своем профиле.

Отметим, что для полета Наталья выбрала трикотажный костюм белого цвета и кроссовки в тон. А дополнила образ актриса синей сумкой и очками- « авиаторами » .

Смотрите также: