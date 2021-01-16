Невероятная грация и красота: Екатерина Гордеева запечатлела на катке свою дочь от Ильи Кулика

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram опубликовала красивую запись, на кадрах которой ее младшая дочь 18-летняя Елизавета исполняет пируэты на льду. Надо отметить, что наследница олимпийского чемпиона Ильи Кулика великолепно катается. Судя по всему, девушка профессионально занималась или занимается фигурным катанием.

«С днем фигурного катания! Ура! Всех с нашим днем! Все на каток!»

Екатерина Гордеева

«Гордимся Екатериной и ее дочкой. Как она прекрасно у вас держится на льду», «Очень красивая у вас дочь. Храню все вырезки и выступления ваши с Сергеем Гриньковым», «Лиза – красавица и умница. Как хорошо катается. Дочь своих родителей», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Екатерина Гордеева выступала в парном катании с Сергеем Гриньковым. В 1995 году он умер, получив обширный инфаркт. От него у Гордеевой есть дочь Дарья. От фигуриста Ильи Кулика она в 2002 году родила дочь Елизавету. С олимпийским чемпионом она развелась в 2016 году.

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