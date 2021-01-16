«Первый в этом году»: Алика Смехова начала год продуктивно

Дочь актера Вениамина Смехова в наступившем 2021 году сразу принялась за работу. Практически все праздники Алика Смехова провела с родными. А теперь артистка радует зрителей новыми постановками.

Так, на личной странице знаменитости появилась фотография Смеховой в черном платье с глубоким декольте. Артистка сидела в изящной позе. На руках у Алики можно было разглядеть кружевные перчатки черного цвета, а в кудрявых прядях шиньона — темно-бордовую розу.

Также в качестве дополнительных аксессуаров на шее знаменитости висела подвеска с камнем в тон губ актрисы. Судя по обстановке вокруг, можно было точно сказать, что фото сделано в гримерке. Новый образ роковой женщины Смехова запечатлела перед первой игрой на сцене в этом году.

«Сыграла первый в этом году спектакль «Дон Жуан». Пока 25% зала, но это не мешает нашим с вами встречам, мои дорогие зрители. Кстати, пост про работу, и я жду ваши лайки», — заявила Смехова.

Поклонники актрисы не поскупились не только на лайки, но и комментарии:

«Настоящая красотка!», «Образ очень красивый, но непривычный. Что-то в нем коварное и недоброе», «Красавица неземная!».

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