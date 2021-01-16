«Какую нежность я нашла»: Нинидзе разместила красивый кадр с «плачущим» Виторганом из Омана

Звезды вместе уже больше года и, по слухам, скоро могут стать в очередной раз родителями.

Актриса Нино Нинидзе в Instagram разместила красивый кадр, который был сделан во время ее поездки с возлюбленным актером Максимом Виторганом в Оман. Звезды в 2020 году вместе отправились в отпуск в эту азиатскую страну. На кадре Виторган обнимает свою любимую девушку. При этом складывается впечатление, что он плачет.

«Смотрите, какую нежность я нашла. Объятия в Омане-2020. Будто выбирали, куда встать». Нино Нинидзе

«Я выбирал, куда встать и с кем», — отреагировал на пост Максим Виторган. «Складывается ощущение, что Макс на этом кадре плачет. Хочется верить, что от счастья», «Когда плачет мужчина, да еще такой брутальный как Макс – это так рвет душу», «Невероятный кадр. Абсолютное ассорти: нежность, талант, красота, интеллект собран в этой паре. Будьте счастливы», «Такое ощущение, что малыша ждут», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Виторган уже второй год вместе с Нино Нинидзе. Общих детей у пары нет, но есть наследники от предыдущих союзов. По слухам, актриса может быть беременной от бывшего мужа светской львицы Ксении Собчак.

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