«С любовью, мачеха!»: Высоцкая поздравила с днем рождения пасынка, который старше нее на 8 лет

Актриса Юлия Высоцкая, которой 47 лет, в Instagram поздравила с 55-летием режиссера Егора Кончаловского. Она поделилась совместным снимком с сыном Андрея Кончаловского.

«С Днем рождения, пасынок. Здоровья и радости, и любви, и работы! С любовью, мачеха». Юлия Высоцкая

«Хороший получился мальчишка. Егор! Счастливого года. Будь счастлив», «Всем на фотографии тепла и семейного счастья», «Лучший сын своего отца. С днем рождения», «Поздравляем вас. Вы оба очень красивые и талантливые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. У них двое общих детей. Сын Петр появился на свет в 2003 году, а дочь Маша на четыре года старше своего брата. Как известно, дочь Высоцкой и Кончаловского несколько лет назад угодила в серьезное ДТП, получив травмы. Как не раз отмечал прославленный режиссер, для него здоровье наследницы на первом месте. Он живет ради нее и сделает все возможное, чтобы она вернулась к нормальной жизни.

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