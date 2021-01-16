«У доброй и заботливой девочки день рождения»: Смолкин поздравил дочь Тутберидзе с совершеннолетием

Фигурист Глеб Смолкин в Instagram поздравил с днем рождения единственную дочь тренера Этери Тутберидзе. Диане Дэвис исполнилось 18 лет. На совместных кадрах сладкая парочка обнимается. Как известно, Глеб и Диана не только вместе выступают в спортивных танцах на льду, но и являются возлюбленными. Не исключено, что скоро состоится свадьба. Тем более, что девушка стала совершеннолетней.

«Сегодня у самой красивой, доброй, нежной, заботливой и талантливой девочки день рождения! Дишик, я от всего сердца поздравляю тебя с 18-летием… Оставайся всегда такой же трогательной, впечатлительной и прекрасной!»

Глеб Смолкин

«С днем рождения Дианочку. Какая же она все-таки красоточка», «Блестяще выглядите. Счастья вам в личной жизни и спортивных побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Глеб Смолкин – сын актера Бориса Смолкина, который сыграл дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в главных ролях.

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