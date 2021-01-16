«С нашим днем!»: Алексей Ягудин в плавках и на коньках поздравил коллег

40-летний спортсмен опубликовал забавный снимок в День фигурного катания.

Фигурист Алексей Ягудин разместил на своей странице в сети смешное фото. Ведущий шоу «Ледниковый период» в одних плавках вышел на лед. При этом само появление Ягудина оказалось таким же эффектным, как и его наряд.

Муж спортсменки Татьяны Тотьмяниной выполнил проезд на животе. На ногах Алексея виднелись коньки. Им и был посвящен пост знаменитости.

«С нашим днем! С Днем Фигурного Катания! Всегда от души, от сердца. И, главное — это коньки. Хоть летом. Хоть зимой», — подчеркнул телеведущий.

Поклонники фигуриста остались в восторге от креативности Ягудина:

«Алексей пузик протрешь… С праздником фигурного катания поздравляю всю вашу семью!», «Супер кадр!», «Алеша — сплошной позитив! Живет и радуется жизни! Молодец!», «Вы — прелесть!».

Также Ягудин показал фрагмент совместного катания с женой. Олимпийский чемпион поднял Тотьмянину высоко вверх, и пара выполнила один из самых сложных элементов в фигурном катании.

«С Днем Фигурного Катания! Это и красота, это и сила », — призналася в любви к танцам на льду Алексей.

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