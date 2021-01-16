Анна Кошмал из «Сватов» в черном топе и шортиках прогулялась по египетским улочкам на отдыхе

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram поделилась кадром со своего отдыха в Египте. На фотографии она запечатлена в черном топике и белых шортиках. Рядом можно увидеть красивые цветочки. Отметим, что актриса отдыхает в Египте вместе со своим ребенком — двухлетним сыном Мишей.

«От вашей красоты у меня глаз дергается», «Аня, вы просто неотразимы. Мы все с нетерпением ждем выхода на экраны «Сватов-7», «Анечка, ты просто прекрасна. Невероятная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Анна Кошмал впервые поделилась кадром со своей свадьбы. Замуж она вышла в 2017 году. Она опубликовала кадр со своим мужем.

В сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла девушку-гота Женечку Ковалеву. Ее роль очень полюбилась многим зрителям. Ранее актриса рассказывала, что седьмая часть «Сватов» станет заключительной. По предварительным данным, актеры вернутся на съемочную площадку летом 2021 года. Как известно, съемки были совраны из-за пандемии.

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