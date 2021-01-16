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Девушка Моргенштерна в красном бикини прогулялась по пляжу Дубая на глазах изумленных детей

Дилара Зинатуллина не постеснялась продемонстрировать свои великолепные формы.

Девушка Моргенштерна в красном бикини прогулялась по пляжу Дубая на глазах изумленных детей
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram разместила серию откровенных фотографий. Она поучаствовала в фотосессии на пляже Дубая, куда улетела несколько дней назад вместе со своим любимым мужчиной.

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

На одном из кадров Дилара Зинатуллина запечатлена в красивом красном бикини. Можно увидеть ее великолепную грудь. При этом на заднем плане видна группа детей, которые смотрят на русскую красавицу. У ребят, надо отметить, несколько удивленный взгляд. Судя по всему, фотосессия на пляжах Дубая для них в диковинку.

Напомним, что Дилара Зинатуллина и рэпер Моргенштерн уже три года вместе. Они оба родом из Уфы. Был период в их отношениях, когда они расставались. Впрочем, это уже далеко позади. Рэпер сегодня безумно счастлив со своей второй половинкой.

Отметим, что в ОАЭ вместе с влюбленными находится популярный среди молодежи тиктокер и музыкант Даня Милохин. Он, кстати, также поучаствовал в фотосессии.

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Тэги

Даня МилохинДилара ЗинатуллинаМоргенштернОАЭУфа