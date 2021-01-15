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Уже тошнит: Меган Маркл переживает из-за мемуаров, которые пишет ее сводная сестра

Саманта Маркл планирует выпустить книгу на 330 страницах о детстве и юности Меган.

Уже тошнит: Меган Маркл переживает из-за мемуаров, которые пишет ее сводная сестра
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Сводная сестра Меган Маркл – Саманта выпускает книгу под названием «Дневник сестры принцессы Пуши, часть 1». На прилавках в США она появится уже 1 февраля. Работала над ней 56-летняя Саманта с 2016 года. Источники утверждают, что новость об этом довела Меган до слез. По словам близких друзей, герцогиня Сассекская чувствовала, что сестра «использовала ее в своих интересах».

Как сообщает Barnes & Noble, сестра герцогини обещает, что издание из 330 страниц раскроет всю правду о ней. Меган же с опаской ждет этот момент.

Считается, что в последний раз Меган видела свою сестру, которая живет во Флориде, в 2008 году. Ранее она называла герцогиню «мелкой социальной альпинисткой», называла ее «бесчеловечной».

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