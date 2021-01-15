Две русалки: Гагарина в розовом бикини запечатлелась на мальдивском пляже с подросшей дочкой

Полина Гагарина много работала не только в декабре, но и весь минувший год. Она редко давала концерты, но регулярно участвовала в съемках разных проектов. К тому же, после развода с Дмитрием Исхаковым, певица стала еще больше заниматься спортом, а каждую свободную минуту она посвящает детям — дочке Мие и сыну Андрею от первого брака. В январе артистка улетела на Мальдивы, хотя ее бывший муж был против этого, узнав, что девушку будет сопровождать мужчина.

Теперь ходят слухи, что у Полины есть новый возлюбленный. Однако певица о личной жизни не рассказывает. Две недели она наслаждалась отдыхом на острове. С собой она взяла легкие платья и купальники. Почти каждый день артистка хвасталась подтянутыми формами. А 15 января Гагарина призналась, что скоро вернется домой. Она насладилась последним закатом перед отъездом. На фото певица предстала в розовом мини-бикини с ниспадающими рукавами. Рядом с ней была дочка в цветастом купальнике. Лицо девочки звезда снова скрыла.

«Ловим последний закат этого отдыха», — написала она.

Поклонники признались, что завидуют загару девушки. Многие также поразились тому, как выросла ее дочка. Трехлетняя девочка тоже успела загореть. «Моя дочь, большая ваша поклонница, увидев этот снимок, сказала: „Моана“», «Господи, какая милота. Я не могу. Сладкие какие», «Так загорели», «Миюшка так быстро выросла», «Нереальная красота», «Мия длинноволосая такая», «Вы, конечно, красотка! Худышка», — прокомментировали пост подписчики.

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