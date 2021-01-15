«Никакой спешки»: Дженнифер Лопес уже дважды переносила свадьбу с новым женихом

Скоро будет четыре года, как певица встречается с бейсболистом Алексом Родригесом.

В 2017 года американская певица Дженнифер Лопес встречается с бейсболистом Алексом Родригесом. В 2020-ом пара собралась устроить свадьбу в Италии, но торжество пришлось отложить из-за пандемии. Конца эпидемии пока не видно, но звезда относится к этому спокойно.

«Мы дважды переносили свадьбу, — призналась 51-летняя артистка в свежем интервью журналу Elle. — Мы спланировали то, что мы действительно очень хотим сделать, но я не знаю, сможем ли мы это провернуть. Мы все отменили и с тех пор особо не говорили об этом. Никакой спешки. Мы хотим сделать это правильно, когда получится. Нам просто нужно подождать, чтобы увидеть, что будет с миром».

Напомним, звезда сцены была замужем три раза, и однажды чуть было не пошла под венец с актером Беном Аффлеком. В браке с певцом Марком Энтони она родила двойняшек Макса и Эмми. Нынешний жених певицы тоже имеет двоих детей от предыдущего брака. На фотографиях в соцсетях пара нередко появляется со всеми своими наследниками.

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