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Возлюбленная Моргенштерна в черной кофте с глубоким вырезом показала упругую грудь

Дилара Зинатуллина не стесняется публиковать в соцсетях откровенные фотографии.

Возлюбленная Моргенштерна в черной кофте с глубоким вырезом показала упругую грудь
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

Любимая девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась своими шикарными формами. На снимке она запечатлена в черной кофте с глубоким вырезом. Без проблем можно разглядеть ее великолепную грудь.

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

Надо признать, что любимая девушка музыканта просто невероятной красоты. Как известно, по национальности они татарочка. При этом она очень молода. Ей всего 20 лет.

Напомним, что вместе с рэпером Дилара уже три года вместе. Правда, в их отношениях был период, когда они на время расставались. Впрочем, сейчас в молодой паре царит полная гармония. К примеру, совсем недавно они вместе отправились в столицу ОАЭ – Дубай. Там прошла их совместная фотосессия.

Ранее девушка размещала в соцсетях красивый кадр, на котором музыкант прижимается к ее животу. Часть поклонников пары посчитали, что Дилара беременна. Сама она эту информацию не подтверждала.

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