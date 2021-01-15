Возлюбленная Моргенштерна в черной кофте с глубоким вырезом показала упругую грудь

Любимая девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась своими шикарными формами. На снимке она запечатлена в черной кофте с глубоким вырезом. Без проблем можно разглядеть ее великолепную грудь.

Надо признать, что любимая девушка музыканта просто невероятной красоты. Как известно, по национальности они татарочка. При этом она очень молода. Ей всего 20 лет.

Напомним, что вместе с рэпером Дилара уже три года вместе. Правда, в их отношениях был период, когда они на время расставались. Впрочем, сейчас в молодой паре царит полная гармония. К примеру, совсем недавно они вместе отправились в столицу ОАЭ – Дубай. Там прошла их совместная фотосессия.

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Ранее девушка размещала в соцсетях красивый кадр, на котором музыкант прижимается к ее животу. Часть поклонников пары посчитали, что Дилара беременна. Сама она эту информацию не подтверждала.

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