«Потрясающая команда»: фанаты Кравченко разместили уникальный кадр звезд сериала «Сваты»

На фотографии можно увидеть почти всех главных действующих актеров сериала.

Фанаты актрисы Татьяны Кравченко в Instagram разместили уникальный кадр, на котором запечатлены почти все звезды сериала «Сваты» во главе со знаменитой Валентиной Будько. На кадре также можно увидеть Людмилу Артемьеву и Анатолия Васильева, которые в сериале также сыграли главные роли.

«Сваты», — кратко подписали кадр фанаты Татьяны Кравченко.

«Потрясающая команда», «Обожаем вас всех. Отличные актеры», «Спасибо вам, дорогая Татьяна. За ваш профессионализм и талант. Будьте здоровы и счастливы. Творческих вам успехов и хороших ролей», «Давайте скорее седьмых «Сватов» выпускайте. Очень ждем продолжения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» должна была выйти на экраны в 2020 году, но съемки были перенесены из-за пандемии коронавируса. Предположительно летом 2021 года актеры должны вернуться на съемочную площадку.

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