Кошмал из «Сватов» в бикини расположилась у моря и попробовала построить ногами песочный домик

Актриса Анна Кошмал в Instagram порадовала своих поклонников очередным откровенным кадром. На фотографии она расположилась на берегу Красного моря в Египте, где в эти дни отдыхает со своим сыном. На звезде сериала «Сваты» умопомрачительное бикини. Анна Кошмал надела солнцезащитные очки. При этом своими восхитительными ногами она постаралась построить песочный домик.

«Мама в деле», — кратко подписала звезда красивую фотографию.

«Ты просто прелестна, дитя», «Богиня. Ножки и фигура великолепны», «Пошла заниматься спортом, как только посмотрю на это фото», «Красива телом и душой. И отдыхала ты на пляже. Мы наслаждаемся тобой. Богиня! Или больше даже!» — стали посвящать стихи девушке фанаты.

больше по теме Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась в красивом купальнике в номере отеля на отдыхе в Египте Звезда известного сериала отлично выглядит в свои 26 лет.

Актриса Анна Кошмал получила огромную известность после роли Женечки Ковалевой в сериале «Сваты». По сюжету, она была трудным подростком, девочкой-готом. Кошмал великолепно исполнила свою роль.

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