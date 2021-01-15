Девушка Моргенштерна в ярко-красном бикини встала на колени около Дани Милохина

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram поделилась кадром, на котором она стоит в Дубае на раскаленном песке на коленях в ярко-красном купальнике. Девушка, которой всего 20 лет, надо признать просто невероятной красоты. Причем рядом с ней можно увидеть друга рэпера молодого блогера и тиктокера Даню Милохина.

Судя по всему, компания устроила импровизированную фотосессию. На одном из кадров можно увидеть и самого Моргенштерна.

Напомним, что Дилара Зинатуллина три года назад сблизилась с музыкантом. Они оба из Уфы. За эти годы в их отношениях были разные периоды. Они даже на какое-то время расставались. Впрочем, сейчас они снова вместе.

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Отметим, что Дилара Зинатуллина в школе была прилежной ученицей. Правда, последние классы дались ей уже с трудом. Девушка рассказывала, что тайком от родителей убегала на дискотеки. В итоге ей с огромным трудом удалось сдать ЕГЭ.

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