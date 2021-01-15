«Пуговицы не выдержали»: Настя Каменских в облегающем платье обнажила роскошный бюст

Певица на свидание принарядилась в женственный наряд. Его главные достоинства она решила припасти до вечера.

Настя Каменских, как и другие девушки, любит хорошо выглядеть. Многие помнят, что в начале карьеры она обладала пышными формами. Но перед свадьбой с Потапом певица смогла похудеть, а теперь она старается держать себя в форме. Утренние пробежки, йога и разные тренировки стали частью ее жизни. А в январе артистка с мужем улетела отдыхать на Мальдивы, где большую часть времени загорает и купается.

В 33 года Настя не спешит становиться мамой. Она на отдыхе устраивает зажигательные танцы и постоянно демонстрирует фигуру в бикини. Если раньше певицу часто критиковали за то, что она обнажается на камеру, то теперь фанаты более лояльно относятся к такому поведению артистки. Более того, Каменских получает много комплиментов. Так накануне она устроила бразильские танцы, потверкав на пляже в мини-юбке.

А вот вечером девушка отправилась на свидание с мужем. Для такого случая она выбрала облегающее мини-платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд имел несколько пуговиц в области декольте. Достоинства образа артистка раскрыла позже. Когда она ехала с возлюбленным, то засняла, как подпрыгивает ее грудь из-за неровной дороги.

А вот на побережье Настя сняла себя сверху, показав всю фигуру и засветив пышный бюст. Она так сильно загорела, что следы от купальника остались на ее бюсте.

На этот раз ее осыпали теплыми словами. Певица восхитила своей формой и женщин, и мужчин. «Какие пикантности», «Пуговицы не выдержали. Прям твои прелести выпрыгнуть хотят», «Худенькая!», «Как классно загорела!», «Очень красивая и цвет идет», «Этот образ лучший за время отпуска», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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