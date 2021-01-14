«В стиле Голливуда»: постройневшая Пегова предстала в черном платье в пол с открытыми плечами

Ирина Пегова всегда отличалась женственностью. Она обладает пышными формами, но старается обрамлять их сдержанными нарядами. Во время участия в «Ледниковом периоде» актриса успела похудеть. Однако ее подачей себя и артистизмом на проекте восхищалась Елена Исинбаева. Теперь артистка вернулась к привычной работе в кино. Примечательно, что в обычной жизни порой она выбирает наряды, которые идеально скрывают ее недостатки и подчеркивают достоинства.

На днях Ирина похвасталась кадрами, на которых была облачена в приталенное платье кофейного цвета. Лаконичный крой и необычный цвет сочетались с оттенком ее волос. Фанаты даже сравнили ее с Надей из фильма «Ирония судьбы». А теперь в фотосессии актриса предстала в черном платье в пол с объемными рукавами и глубоким декольте. Лук дополнили босоножки, а также необычная прическа-рожки. Девушка сделала акцент на тонких щиколотках.

Артистка вспомнила в посте, что у нее был насыщенный год. Она призналась, что была рада участию в новых проектах. Также девушка впервые рассказала, что в октябре у нее умерла бабушка. Однако звезда настроилась, что этот год будет счастливым.

Поклонники поддержали актрису. Многие осыпали постройневшую Пегову комплиментами.«Выглядите шикарно», «Один только взгляд излучает тепло и добро… Красивая во всех смыслах… », «Ой, какая вы красавица!!! Моя любимая актриса!!!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит артистки стилист Элла Маковей.

«Для фотосессии в интерьере библиотеки Ирина выбрала классический ретрообраз. Укладка золотых локонов, ярко-красная помада, черное платье — в стиле старого Голливуда. Туфельки с перемычками поддерживают стилистику ретро. Платье Ирины современного кроя и длины, но оно отлично вписалось в образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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