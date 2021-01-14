«Вот это мощный прессик!» Гагарина в лифе-бандо подразнила рельефной фигурой в лучах солнца

Полина Гагарина собиралась мирно расстаться со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Первое время она мочала о разладе в семье, а в конце 2020 года певица получила развод. Она сразу собралась в отпуск, но он едва не сорвался, так как ее бывший возлюбленный хотел запретить ей увозить их дочку Мию за границу без его согласия. Он узнал, что артистка намеревается отдыхать с другим мужчиной, что ему и не понравилось.

Все же Гарарина улетела на Мальдивы и вот уже две недели наслаждается теплыми лучами солнца с наследницей и старшим сыном Андреем. Похоже, что певица взяла с собой почти одни купальники, так как каждый день предстает в новом бикини. Поклонники считают, что артистка окрылена, так как влюблена. Очередной вечер на острове Полина встретила в бассейне. Она поделилась снимком, на котором позировала в лифе-бандо.

Артистка демонстрировала жилистое тело в лучах закатного солнца. Она скрыла ноги, намочив купальник. На этот раз девушка смогла похвастаться идеально прокачанным прессом.

Поклонники заметили, что в отражении воды виден силуэт мужчины. Они сразу догадались, что это может быть новый возлюбленный знаменитости. А вот ее фигура сразила фанатов, но некоторые посчитали ее слишком худой. «Женщина на миллион», «Какая прелесть», «У вас купальники на каждый день», «Загар уже отличный», «Вот это мощный прессик», «Доска с ребристотью», «Ужас, прям как у мужика кубики», — стали комментировать пост подписчики.

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