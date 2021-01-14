«Невероятная красота!»: 38-летняя Лобода в леопардовом бикини сразила загорелыми бедрами

Светлана Лобода в 2020 году позволила себе отдохнуть. Из-за пандемии многие ее концерты отменились, поэтому она пять месяцев нежилась на солнце в Греции. Потом артистка успела порадовать поклонников выступлениями, а вот день рождения отметила в Дубае, куда вскоре вернулась с семьей, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество. Еще на днях она делилась кадрами с прогулки по знаменитому городу, а теперь звезда приехала на Мальдивы.

Новогодние каникулы многие отечественные селебрити предпочли на этих райских островах — от Ольги Бузовой до Насти Каменских. Теперь на белоснежном пляже загорает и Светлана. В первый день отдыха она сразила поклонников откровенным фото. Артистка предстала на фоне океана в леопардовом мини-бикини. Лобода обнажила загорелые бедра и стройные ноги. Она дефилировала на встречу волнам.

«Мир. Любовь», — написала звезда.

Поклонники были взбудоражены смелым кадром. Многие даже заподозрили, что девушка улучшила свои формы с помощью фотошопа. Однако певица не раз отвечала на колкости злопыхателей. Она регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. «Хоть обои на телефоне теперь меняй», «Как с обложки, обалденно!!!», «Невероятное сочетание прекрасного!», «Ты так хороша», «Ноги длиннее пальм!», «Попу расширили, а ноги сузили», «Хорош орех. Невероятная красота!» — прокомментировали пост подписчики.

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