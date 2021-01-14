«Насть, ну ничего себе!»: Каменских взбудоражила поклонников горячим тверком на пляже

Настя Каменских больше года назад стала женой Потапа. Теперь певица поет сольно и даже выпустила несколько треков на испанском языке. Возлюбленный стал ее продюсером и главной опорой в жизни. Примечательно, что к свадьбе артистка даже похудела, а теперь старается поддерживать форму. Она занимается йогой и устраивает пробежки. При этом девушка не стремится к модельным параметрам, сохраняя свою изюминку — нестандартные формы.

Новогодние каникулы Настя проводит на Мальдивах. Она привезла с собой чемодан купальников. Каждый день певица красуется в новых нарядах и загорает на пляже. Ранее она показала свои формы в пятнистом бикини, а также блеснула бюстом в купальнике Барби. Однако под конец отпуска артистка решила сразить поклонников. В неоновом топе и мини-юбке она устроила горячие танцы на пляже. Каменских согнула колени и стала трясти бедрами, исполнив горячий бразильский тверк.

«Настал этот день! Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей попы», — заявила звезда.

Поклонники даже не подозревали, что жена Потапа может похвастаться такими умениями. Загорелая фигура девушки вызвала у них восторг. «Ого, как можно!», «У вас с Полиной Гагариной юбки одинаковые, на Мальдивах раздают?», «Вау, прям бразильянка», «Сумкой живот прикрыла», «Насть, ну ничего себе! Изгиб кошечки», «Срам! Спасибо, что в юбке», «Ну так точно еще не было», — прокомментировали пост подписчики.

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