Мария Горбань в лавандовом купальнике запечатлелась на берегу Индийского океана

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в сторис Instagram опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах. На «райский остров» она отправилась несколько дней назад со своей мамой и дочкой Стефанией.

На фотографии актриса запечатлена в сумасшедшем по красоте лавандовом купальнике на берегу Индийского океана. При этом она подняла руки вверх. Кругом можно увидеть просто невероятную природу и красоту.

Ранее Мария Горбань размещала в соцсетях видеозапись, на которой они с дочкой увидели во время морской прогулки на Мальдивах красивых дельфинов. Наследница звезды была в этот момент на седьмом небе от счастья.

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Мария Горбань с 2016 года замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Общих детей у них пока нет. Добавим, что ее дочери Стефании в прошлом году исполнилось шесть лет. Горбань получила широкую известность благодаря сериалу «Кухня», где она сыграла роль «экранной жены» актера и телеведущего Дмитрия Нагиева.

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