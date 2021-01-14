«Ого, какая стала»: Агата Муцениеце в кожаной юбке и ботфортах подразнила пышным бюстом

Агата Муцениеце не скрывает, что всегда мечтала быть востребованной. Когда девушка состояла в браке с Павлом Прилучным, то дважды уходила в декретный отпуск. Она признавалась, что актеру нравилось, когда она сидела дома. Сама звезда «Закрытой школы» стремилась активно сниматься в новых проектах. В прошлом году она получила развод и вскоре ее желание исполнилось. Артистка стала получать много предложений по работе.

За последние месяцы Агата преобразилась. Она стала бегать по утрам и устраивать тренировки. В итоге девушка заметно постройнела. А перед Новым годом она также сменила имидж, покрасив и нарастив волосы. А отдохнув на Мальдивах с детьми, она вернулась к работе с новыми силами. В канун старого Нового года Муцениеце была на съемках, где неожиданно устроила смелые танцы. Она предстала в кожаной мини-юбке и облегающей блузке с глубоким декольте. Образ дополнили черные ботфорты.

Актриса стала соблазнительно танцевать в уборной. Она повиляла бедрами и показала язык. При этом бывшая жена Прилучного засветила пышный бюст. Девушка свела с ума мужчин пикантным роликом.

«Ого, какая стала», «Не скромница уже», «Блузка сейчас лопнет!», «Дико эротичная», «Стройная такая, но все при ней», «Агата, вот это ты даешь», «Грудь у тебя прекрасная. Сводишь с ума», «Пора заводить свой аккаунт частям тела», «Ты решила напомнить бывшему о себе?», «Ох, игривый язычок», — прокомментировали пост подписчики знаменитости.

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