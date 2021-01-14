52-летняя Валерия в блузке с глубоким декольте сверкнула бюстом на глазах Пригожина

Валерия недавно стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина родилась дочка Селин. Певица была рада такому событию, которое, к слову, произошло в новогоднюю ночь. Примечательно, что ранее она была не в восторге от мысли, что ее будут называть бабушкой. Как известно, артистка много времени уделяет спорту и в 52 года выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Не так давно она отдохнула с мужем Иосифом Пригожиным в Дубае, где не раз хвасталась точной фигурой в бикини.

До сих пор продюсер звезды делится кадрами с отдыха. Накануне он рассказал, что часто играет с женой в игру Scrabble, но почти не выигрывает. В кадре он запечатлел Валерию за столиком в лазурной блузке с глубоким декольте. Певица засветила свой бюст в белом лифе от купальника. На ее голове была соломенная шляпка. Артистка не побоялась предстать без макияжа, показав безупречную кожу.

«Чемпионка мира по игре в Scrabble А вы с семьей играете в настольные игры? Мне удалось лишь одни раз выиграть у Валерии, да и то в прошлом году», — написал Пригожин.

Поклонники заподозрили, что певица просто отвлекает внимание мужа своими прелестями, поэтому выиграть ему и не удается. «Такой красоте можно сдаться без боя», «Нескромная бабушка», «Декольте-то какое. Там и утонуть можно», «Ох, глаза… а они настоящие?», «Валерия все еще девочка», «Хитрая у вас жена, грудь на выкат», «Формы красивые, прям завораживают», «Пикантненько выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: