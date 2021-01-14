Друг Марии Горбань заснял с близкого расстояния на телефон ее упругую грудь в черном топе

Актриса Мария Горбань в сторис Instagram разместила забавную запись. На кадрах можно увидеть, что она находится рядом со своим давним другом — актером Никитой Тарасовым. При этом у него в руках телефон, и он с близкого расстояния в какой-то момент начинает снимать грудь актрисы, которую прикрывает черный топик.

«Маша Горбань говорит, что под ее курткой очень много носков. Вот здесь, Маша, много носков. Илюша Носков и Андрюша Носков», — пошутил Никита Тарасов.

Напомним, что Мария Горбань прославилась после выхода на экраны сериала «Кухня». У нее сразу появилось много поклонников в Сети. Кстати, актрису еще часто называют «экранной женой» актера Дмитрия Нагиева. По сюжету они играли супругов.

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Между тем уже несколько лет она счастлива в браке с оператором Кириллом Зоткиным. Общих детей у пары нет, но у Марии Горбань есть дочь от предыдущих отношений. Звезда старается как можно больше времени уделять любимой наследнице.

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