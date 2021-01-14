Ольга Серябкина в белом топе с вырезом похвасталась шикарной грудью

Певица Ольга Серябкина в Instagram разместила серию красивых фотографий. На кадрах она лежит на полу в темных штанах и в белом топе с вырезом. При этом обращает на себя внимание ее «космическая» грудь. Звезда, которая сейчас занимается сольной карьерой, блестяще просто выглядит.
«Настроение Джимми Голспи из «Улицы Ангела».
«Боже, Оленька. Какая же ты все-таки шикарная», «Этот взгляд. От него невозможно оторваться», «Шикарная прическа. А какие глазки. Невероятная девушка», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Ольга Серябкина стала популярной, когда выступала в группе «Серебро», которую создал продюсер Максим Фадеев. В 2019 году она ушла в сольное плавание, отказавшись от своего псевдонима Молли. Кстати, не так давно звезды вышла замуж. Торжество состоялось в Австрии. На нем присутствовали только самые близкие люди пары.
Известно, что муж Серябкиной в свое время помогал ей с записью альбома. Во время работы над проектом у них случился бурный роман, завершившейся обменом колец.