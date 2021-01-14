Ольга Серябкина в белом топе с вырезом похвасталась шикарной грудью

Певица Ольга Серябкина в Instagram разместила серию красивых фотографий. На кадрах она лежит на полу в темных штанах и в белом топе с вырезом. При этом обращает на себя внимание ее «космическая» грудь. Звезда, которая сейчас занимается сольной карьерой, блестяще просто выглядит.

«Настроение Джимми Голспи из «Улицы Ангела». Ольга Серябкина

«Боже, Оленька. Какая же ты все-таки шикарная», «Этот взгляд. От него невозможно оторваться», «Шикарная прическа. А какие глазки. Невероятная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Ольга Серябкина стала популярной, когда выступала в группе «Серебро», которую создал продюсер Максим Фадеев. В 2019 году она ушла в сольное плавание, отказавшись от своего псевдонима Молли. Кстати, не так давно звезды вышла замуж. Торжество состоялось в Австрии. На нем присутствовали только самые близкие люди пары.

Известно, что муж Серябкиной в свое время помогал ей с записью альбома. Во время работы над проектом у них случился бурный роман, завершившейся обменом колец.

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