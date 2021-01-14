Стала рыжей бестией: Гоген Солнцев запечатлелся с заметно похорошевшей пожилой женой

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил кадр со своей пожилой женой Екатериной Терешкович. Надо отметить, что женщина неплохо выглядит, заметно преобразившись за последнее время. Она, к примеру, покрасила волосы в рыжий цвет. Судя по всему, Терешкович встала на путь исправления и больше не злоупотребляет алкогольными напитками.

«Новый год – время чудес и волшебства, а старый Новый год – это еще один шанс и возможность получить море радости и удовольствия, недополученные в новогоднее торжество. Желаем вам в году предыдущем оставить все старое, плохое, больное и ненужное, а все новое, красивое и счастливое захватить в год грядущий! Не забудьте поделиться с друзьями и родными! Пусть за поворотом ждут огромная удача и невероятные приятные сюрпризы!»

Гоген Солнцев

«Гоген, а почему пропала обручалочка с безымянного пальца?» Катя хорошо выглядит! Но мне кажется темный цвет волос ей был лучше, или блонд пшеничный. Рыжий цвет и такая короткая стрижка ее старит. Пусть отращивает волосы», «Катюха все молодеет. Скоро бросит тебя, ты уже старый для нее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что уже на протяжении нескольких лет Гоген Солнцев пытается избавить жену от алкогольной зависимости. Женщина регулярно срывается и уходит в запои, из-за чего фрик регулярно впадает в депрессию.

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