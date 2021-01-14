«Вот это вид снизу! Прям Барби»: Настя Каменских в розовом бикини засветила пышные ягодицы

Настя Каменских является одной из самых популярных украинских певиц. Девушка славится не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Она никогда не была обделена вниманием мужчин, но сердце артистки завоевал ее коллега Потам. Они скрывали роман долгое годы, но в 2019 году сыграли пышную свадьбу. Поклонники думали, что певица станет одеваться скромнее и обзаведется детьми, но она пока она не стремится становиться мамой.

Не так давно Каменских выпустила несколько песен на испанском языке. Она намерена покорять новую публику. Образы девушки стали даже еще более откровенными, чем раньше. Последние недели артистка отдыхает с мужем на Мальдивах. Каждый день она блистает в новых купальниках. Очередной день Настя начала с плавучего завтрака. В бассейн она нырнула в розовом мини-бикини, как у куклы Барби.

На фоне роскошных пейзажей певица устроила провокационную фотосессию. Она позировала перед мужем, демонстрируя округлости фигуры. Девушке всегда было, что показать. Потом она взяла камеру и показала свои ягодицы и бедра с нового ракурса — снизу. Каменских вблизи засветила пышные ягодицы, сведя с ума фанатов.

«А можно трусы нормально надевать?», «Вот это результат, похудела, но мышцы в тонусе», «Вот это вид снизу! Прям Барби», «Какая чика», «Настя — вот это ягодицы. Это не орешки Бузовой вам», «Как налюбоваться», «Потап явно делал фотки, очень эротично», «Завтрак в раю с райской птицей», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что на днях Ольгу Бузову, тоже отдыхающую на Мальдивах, раскритиковали за обвисшие бедра.

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