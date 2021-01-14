«Ни растяжки, ни грации»: Бузова в мини-бикини оконфузилась на глазах возлюбленного

Ольга Бузова в одном интервью заверила, что не строит из себя никого. Она отметила, что порой действительно бывает говорит глупости. Девушка старается быть максимально искренней. Ей нравится наряжаться, быть в центре внимания и одерживать победы. В шоу «Ледниковый период» ее часто критиковали судьи, но она смогла дойти до финала. Теперь телеведущая наслаждается отдыхом на Мальдивах с возлюбленным Давидом Манукяном, также известным как Дава.

На курорте Ольга первые дни старалась набраться сил, а потом стала ходить в рестораны, наряжаться и купаться. За время тренировок на льду девушка сильно похудела. Но накануне артистка похвасталась, что поправилась. Она балет себя самой разной едой, пока находится в отпуске. В скором времени Бузова намерена вернуться домой, так как приближается ее день рождения, а пока она наслаждается каждым днем на райских островах.

После красивых завтраков и свиданий Ольга решила устроить пикантную фотосессию. Она стала позировать на гамаке в ярком мини-бикини. Однако удержаться девушка не смогла. «Сейчас-Сейчас», — говорила она возлюбленному, который готовился ее фотографировать. В итоге телеведущая оконфузилась, сначала засветив все прелести фигуры на его глазах, а затем эффектно упав в воду лицом. Бузова стала смеяться, вынырнув из океана.

«Ожидание — реальность. Когда очень хотела секси фото, но что-то пошло не по плану», — написала она в соцсети.

Дава успел сделать несколько фото, на которых его избранница не отличалась грацией и растяжкой. «Фотка огонь», — посмеялся он. Поклонники были поражены увиденным. «Не могу остановиться, смотрю снова и снова», «Видно, что наиграно. Интересно, когда это случайность, а не постановка», «Раскорячилась крабом», «Ни растяжки, ни грации», «Вот это позор, все показала», — стали комментировать пост подписчики.

Смотрите также: