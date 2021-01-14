«Вечное вдохновение»: Водянова в леопардовом мини-платье запечатлелась с Литвиновой

Наталья Водянова смогла построить карьеру топ-модели. Теперь она дружит с именитыми кутюрье. Более того, минувшей осенью девушка вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. Он является сыном богатейшего человека на планете Бернарда Арно, президента компании Louis Vuitton. Русская красавица живет в Париже, но часто приезжает в Россию. В декабре она устроила своим старшим наследникам — Лукасу, Неве и Виктору — путешествие по Сибири.

А вот праздники Наталья отпраздновала уже в своем особняке. Она часто видится с друзьями, а также устраивает прогулки на природе. 12 января свой день рождения отметила Рената Литвинова. Модель едва не забыла ее поздравить. На следующий день она поделилась снимками с актрисой. На одном из фото Водянова предстала в леопардовом мини-платье и алых лодочках. А вот Рената была в черном платье и туфлях с шипами.

«С днем рождения, это вечное вдохновение — Рената Литвинова», — написала звезда. «Надеюсь, мы скоро снова побежим», — добавила она.

Наталья имела в виду благотворительные забеги, которые она устраивает в Москве. В 202о году ей пришлось отменить это мероприятие из-за пандемии. Девушка выразила надежду, что в этом году все состоится. А вот поклонники поразились тому, как многодетная мама всегда гармонично выглядит на светских раутах. По мнению фанатов, ей удалось в столь броском образе избежать даже капли вульгарной нотки.

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