Звезда Marvel рассказал, как получил удар в челюсть от Уилла Смита

Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки (играет супергероя Сокола) рассказал забавную историю, как получил по лицу от Уилла Смита. Произошло это на 50-летии последнего, которое тот отмечал в Будапеште, в перерыве между съемками фильма «Гемини».

«Моя пиарщица позвонила мне и говорит: «У Уилла Смита вечеринка по случаю дня рождения в Будапеште. Хочешь подарить ему торт?» И я такой: «Черт возьми, да. Это же Уилл Смит! Конечно!» — вспомнил Энтони в эфире радио SiriusXM.

В тот вечер для Смита был устроен целый концерт. В какой-то момент на сцене появился волнующийся Маки с тортом. Именинник поздоровался с ним издалека, назвав гостя по имени, чем еще больше смутил его.

«Не знаю, что я пытался сделать, наверное, я пытался обнять его, а он подумал, что я хочу «дать пять». В итоге он попытался стукнуться руками и со всей силы заехал мне в челюсть справа», — рассказал Маки.

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Конечно же, Смит сразу извинился за это недоразумение. «Побитый» рассказал, что у известного актера оказался довольно крепкий удар правой — не зря же он играл Мухаммеда Али в фильме 2001 года. В конце разговора Маки пошутил, что он как будто получил по лицу от легендарного боксера.

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