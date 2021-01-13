«Вот это отрыв!»: Полина Гагарина в винном купальнике зажигательно станцевала на белом пляже

Полина Гагарина раньше могла похвастаться пышными формами. Однако певица после развода с первым мужем взяла себя в руки и вскоре так сильно похудела, что стала неузнаваема. Более того, она сделала новую стрижку и до сих пор носит волосы по плечи. В ушедшем году девушка пережила второй развод. Она так и не смогла наладить отношения с Дмитрием Исхаковым. Зато на отдых, по слухам, она улетела с новым возлюбленным.

Вот уже несколько недель Полина нежится на солнце на Мальдивах. Этот курорт она полюбила давно и раньше ездила туда с Дмитрием. Как оказалось, райские острова нравятся и ее трехлетней дочке Мие. Днем артистка загорает и играет с наследницей, а вечером ходит в ресторан, чтобы насладиться свежей и вкусной едой. А вот очередное утро артистка начала с зажигательных танцев на белом пляже. Гагарина облачилась в винный купальник с ниспадающими рукавами и стала ритмично двигаться.

Девушка была без макияжа, а волосы она собрала в пучок. Под один из хитов Шакиры певица показала изгибы фигуры и стройные ноги.

«Доброе утро», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. От первого брака у нее есть сын Андрей, который тоже отдыхает с ней на курорте. «Какие ножки», «А груди-то нет, прям пусто», «Худышка наша, зажигательная», «Вот это настроение», «Красивая даже без макияжа», «Тростинка просто», «Вот это отрыв!», «Дико эротичная», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Примечательно, что на Мальдивах также отдыхают Ольга Бузова, Настя Каменских и другие звезды.

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