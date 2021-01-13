В день рождения Орландо Блума Кэти Перри опубликовала новые фото любимого

13 января свой день рождения отмечает голливудский красавчик Орландо Блум. В 2021 году ему исполнилось 44 года.

В этот день возлюбленная актера — певица Кэти Перри — опубликовала в Instagram ряд семейный фото, которых еще не было в социальных сетях. В подборке несколько снимков мужчины с животными, а также парных селфи артистов. Звезда назвала свою вторую половинку блестящим отцом и зеркалом, которое отражает в ней то, чего она сама в себе еще не видит.

«Так рада, что моя луна нашла свое солнце. Люблю тебя всем своим миром», — написала Кэти.

Напомним, звездная пара обручилась на День святого Валентина в 2019 году. В 2020-м они хотели пожениться, но планы супругов расстроила пандемия. Зато в августе у них произошло другое важное событие — родилась их дочь. Малышку назвали Дейзи Дав Блум.

Орландо Блума мы знаем и любим по ролям во франшизах «Пираты Карибского моря», «Властелин колец» и еще в десятке фильмов.

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