«Спасибо, 2020-й»: Эмма Роберт показала новорожденного малыша

13 января американская актриса Эмма Робертс опубликовала в Instagram первое фото с сыном Роудсом, которого родила в последних числах декабря. Мама и малыш запечатлены на скамейке в трендой одежде мягкого оранжевого оттенка.

«Спасибо, 2020-й, за то, что сделал хотя бы одну правильную вещь, — подписала снимок 29-летняя артистка. — Наш яркий свет Роудс Роберт Хедлунд».

В комментариях посыпались поздравления от поклонников актрисы и звезд западного шоу-бизнеса, в том числе Лили Олдридж и Риз Уизерспун.

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Напомним, отцом ребенка является бойфренд звезды — 36-летний актер Гаррет Хедлунд, для обоих родителей это первенец. Сама Эмма является дочкой актера Эрика Робертса и племянницей знаменитой Джулии Робертс. Девушку можно увидеть в сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика», а также в фильмах «Мы — Миллеры», «Клуб миллиардеров», «Райские холмы» и многих других.

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