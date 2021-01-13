Возлюбленная Моргенштерна блеснула идеальной фигурой в лимонном купальнике на пляже Дубая

Девушка рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась своей идеальной фигурой. Возлюбленная музыканта, которой в прошлом году исполнилось 20 лет, находилась в этот момент на пляже Дубая. На ней можно увидеть красивый купальник лимонного цвета.

О Диларе известно, что она, как и ее возлюбленный, родом из Уфы. По национальности девушка — татарка. В начальной школе она училась на одни пятерки. В старших классах стала втайне от родителей сбегать на дискотеки и в итоге с трудом сдала ЕГЭ.

С Моргенштерном судьба свела их в 2017 году. Как отмечала Зинатуллина, это не была любовь с первого взгляда. Он был с дредами, да еще и в татуировках. За последние годы рэпер расставался с Диларой, но позже снова мирился.

Отметим, что Зинатуллина успешно развивает свои социальные сети. У нее. к примеру, уже полтора миллиона подписчиков в Instagram.

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