«Образ дня»: Анастасия Решетова в топе бандо и прозрачных брюках отметилась в Дубае

Анастасия Решетова почти шесть лет была возлюбленной Тимати. Поклонники ждали, когда они сыграют свадьбу, но неожиданно в 2020 году они расстались. Позже модель намекнула, что причиной размолвки стало рождение сына Ратмира. Девушка считает, что рэпер просто не привык, что все внимание направлено не на него. При этом она сохранила с ним теплые отношения. Новый год брюнетка встретила в Дубае с Натальей Рудовой, а потом туда прилетел и Тимати.

Примечательно, что Анастасия в Арабских Эмиратах носит платки и длинные платья, как у местных жительниц. В последнее время она намекает, что у нее появился богатый ухажер. Девушка хвастается огромными букетами роз и катается на дорогих машинах. А накануне она отправилась на пляж. Решетова снова не стала сильно оголяться. Она облачилась в купальник цвета хаки с лифом-бандо, который подчеркнул ее пышный бюст. Поверх девушка надела прозрачные брюки клеш и повязала на узел рубашку. Дополнили образ солнцезащитные очки и платок в тон наряду.

Также Анастасия похвасталась золотой цепочкой бриллиантами, которая украсила ее роскошное декольте. Прозрачный костюм позволил модели блеснуть изящными бедрами и осиной талией.

«Образ дня», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 24-летняя мама. Многие отметили, что она быстро вернулась в форму. Не так давно Ратмиру исполнился год. К слову, ранее Решетова признавалась, что не против обзавестись еще детьми. Однако пока она отрицает, что воссоединилась с Тимати, хоть они и отдыхают на одном курорте.

Смотрите также: